模特兒出身的一線紅星Angelababy(楊穎)，出道時以混血兒完美臉蛋爆紅，而她與黃曉明結婚生子後，在演藝事業上更加努力，近年不斷在戲劇圈磨練，最近接下了網路劇，第一集就展現演技實力上演絕美哭戲，因此登上熱搜，不過對於她的哭戲展現評價相當兩極，甚至被網友狠酸她的招牌「微笑唇」根本讓人出戲。

Angelababy即便成了人妻，外型仍是無可挑剔，唯一比較引起爭議的，就是演技的部分，但她這次的新戲《摩天大樓》開播，不少網友都覺得她演技有明顯進步，最能體現演技的哭戲，也以「angelababy哭戲」這個關鍵詞登上熱搜第一，只是褒貶不一，許多人覺得哭得出來跟演技自然是兩回事，不少網友吐槽這是「尷尬的熱搜」，讓人看了覺得彆扭。

Angelababy被說「微笑唇」是哭戲演技的硬傷，讓人秒出戲。(翻攝自微博)

有不少人誇獎Anlababy在《摩天大樓》中哭得梨花帶淚，能大哭成這樣還很美，其實頗困難，有網友認為Baby哭戲的硬傷，是她的招牌微笑唇，不管劇情多悲傷，上揚的嘴角都給人「笑著哭」的感覺，會讓觀眾瞬間出戲，但粉絲替她抱不平，說Baby從小就是微笑唇，用這來評判她的演技，實在不太公平。

(中時新聞網)