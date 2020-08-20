彰化縣衛生局篩檢居家檢疫無症狀者，結果篩出一名確診，由於做法不符中央規範，中央流行疫情指揮中心要求政風調查，引發外界爭議。對此，資深媒體人陳東豪表示，彰化縣當然可以反時中，但要有2個前題，一是國民健康與安全因此增加，二是要保護第一線醫護人員安全。

一名自美國返台探親的少年，8月5日入境及在彰化縣防疫旅館都沒有出現症狀，依中央現行規定不用採檢，彰化縣衛生局在少年居家檢疫第11天進行採檢，並於8月16日證實為確診案例，成為國內無症狀居檢被驗出陽性首例（案485）。

不過，地方衛生局檢出確診個案，不但沒有獲得肯定或鼓勵，卻成為衛福部政風處調查的對象。期中報告將於25日公布，指揮中心大動作引起地方譁然，更質疑中央刻意打壓地方衛生局，影響基層防疫士氣。

但是，卻有一名彰化居家檢疫者爆料，他在回台隔離的三天時被衛生局採檢，是自行前往醫院沒有專車，許多在彰化隔離的網友也有同樣情形發生。而今天陳時中接受訪問，更表示，居家檢疫者不可以外出，除非有就醫必要才會安排，而且既然該案檢疫時無症狀，又怎麼會前往就醫？且病患也曾表示，兩天前就有咳嗽情形發生，這句話後果非常嚴重，將牽扯這是無症狀還有症狀感染。

對此，陳東豪在臉書發文表示，彰化縣的作法註定要吵翻天了，有許多不同的層面可以探討。不要說逆時中了，彰化縣可不可以反時中？當然可以，但有前題：1.國民健康與安全因此增加。2.保護第一線醫護人員安全。

陳東豪更表示，這事還沒完，不要急，慢慢看下去。台灣最大的好處，不是大聲就會贏，我們這個社會可以容忍不同意見。

(中時新聞網)