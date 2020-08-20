國民黨立院黨團今天開記者會力挺彰化縣衛生局長葉彥伯，國民黨團總召林為洲表示，葉超前部署做篩檢，卻要被政風調查，令人遺憾，呼籲應該停止政風調查，回歸專業啟動二階段防疫。國民黨立委李貴敏也批評，民進黨不回歸專業，反而把專業的事情給政治化。

林為洲指出，彰化縣衛生局做篩檢絕對是合法的，不管《傳染病防治法》還是相關檢疫辦法，檢疫或篩檢都是地方權責，地方衛生局也可以做專業判斷，中央是指引原則，做跨部會的協調邊境管制等等，實際接觸到患者都是地方衛生機關，才能做現場專業判斷。

林為洲也強調，葉彥伯篩檢過程的資料都要呈報給中央，衛福部在批判地方的時候，有沒有先去看呈報的資料，或是看了當做沒看。他還質疑，之前在篩檢的時候為什麼都不打，篩檢出一個無症狀感染者就被打，這什麼心態跟邏輯？統統不要驗出有陽性這樣數字比較漂亮？是這樣子嗎？

國民黨立委謝衣鳳也指出，綠網軍已經在網路上帶風向，把葉網貪瀆跟不合法方向帶去，這個對第一線防疫人員是嚴重打擊，事實上，不管是彰化縣長王惠美或是葉彥伯，一直以來在防疫這件事上都是跟衛福部長陳時中站同一陣線，中央的指令也一直都遵守。

謝並指出，有網軍在網路上懷疑有居家檢疫的人是自己開車去檢驗，造成防疫破口，但事實上，陳時中在磐石艦隊感染事件時，也是說讓檢疫者自己騎摩托車去驗，為什麼此時就是兩套標準？

國民黨團書記長林奕華表示，葉彥伯是真的把防疫視同作戰的人，且他沒有藍綠，他在彰化待17年，歷經藍綠縣長，本身又是公衛博士，連美國哈佛要研究都是找他，就是看上他公衛專業，他對防疫是料敵從寬，禦敵從嚴，為何卻是被政風調查？政風一般都是懷疑有貪瀆，這對公務員來說是很大的打擊，對第一線人員心生恐懼。

(中時 )