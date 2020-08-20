虎頭埤風景區22至25日推出「虎頭埤單車環湖慶成年」活動，邀請16歲學生一起來虎頭埤騎單車環湖做16歲成年禮。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

台南古都一直是一個重要的文化城市，農曆7月7日不僅僅只是七夕，更是「七娘媽生，做16歲」這個習俗別具意義的日子，為迎接做16歲成年禮的民俗，虎頭埤風景區22至25日推出「虎頭埤單車環湖慶成年」活動，完成者並致贈小禮物與成年禮證書。

台南市長黃偉哲表示，16歲為孩子成長的重要階段，「做16歲」是台南固有的傳統成年禮習俗。除了傳統儀式外，也可透過各種不同的創意儀式象徵迎向人生新階段，歡迎年輕朋友來台南參加「做16歲」禮俗，並體驗台南之美。

虎頭埤風景區22至25日推出「虎頭埤單車環湖慶成年」活動，邀請16歲學生一起來虎頭埤騎單車環湖做16歲成年禮，由家長陪同前來自行車環湖集章，16歲學生(國三升高一生或民國94年次)可享半票40元入園，採事先報名，完成者並致贈小禮物與成年禮證書，報名網址詳見虎頭埤官網。

此外，台南市觀光旅遊局正舉辦「遇見台灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片徵集活動，於即日起至9月15日止，只要是1990年前於虎頭埤風景區內拍攝各式各樣的照片，即可透過紙本郵寄或線上填表方式投稿，預計將遴選出30張老照片，並致贈每張照片1000元使用及典藏費。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，積極配合中央各項防疫作為，台南一直都是可以「安心旅遊、開心消費」的好地方。台南市水域遊憩活動、一見雙雕藝術季、安平虎鯨「亮晶鯨ORCA Go!」夏日嘉年華活動正熱鬧舉辦中，緊接著台南七夕嘉年華將接力上場，邀請大家來台南約會談戀愛。

(中時 )