王浩宇到議會後頻和都發局長盧維屏通電話。(蔡依珍攝)

民進黨籍桃園市議員王浩宇去年中被踢爆，王家位在新中北路的豪華農舍是違建，藍營議員黃敬平20日追進度，不滿1年來不但未拆，只開罰2次各6萬，震怒痛斥都發局長盧維屏遇到議員就轉彎，飆罵盧「舔王」，要求硬起來，盧也一度強勢回應，氣氛火爆，盧強調沒有差別待遇，可供檢驗。

黃敬平說，桃園市升格後違建查報及拆除量每況愈下，2018年到2020上半年都是六都倒數第二，拆除量更是2度敬陪末座，直到今年上半年才好不容易排名直轄市第四名，桃園完全看不到鄰近新北市「模範生」的車尾燈，拆除量和查報量是桃園3倍至59倍，桃園望塵莫及。

話鋒一轉，黃敬平點名王浩宇位於中壢區新中北路的豪華農舍，去年8月1日被舉報違建，農業局9月9日認定現況不符農業使用，建管處列為C類違建排拆，按都市計畫法，3個月就要開罰1次，每次罰6萬至30萬元，且勸導不聽更該加碼連續罰，但1年過去都發局只開罰2次，且都是6萬元，質疑「碰到議員就轉彎」，未依規定3個月罰1次、連續罰也未加碼。

盧維屏強調「所有民眾都一樣」，引爆黃敬平怒火，直言一般民眾3個月就準時收到紅單，斥盧遇到議員膝蓋就沒骨頭，怒批「舔王」，公權力沒彰顯還硬凹，死鴨子嘴硬，強調是全國矚目的指標性個案，要骨頭硬起來，不要睜眼說瞎話，要求調出所有通案裁罰狀況，否則審預算看著辦，質詢完後黃餘怒未消，怒摔工作報告大飆罵「沒出息」後拂袖離去。

「我跪了什麼？舔了誰？」盧維屏不滿被扣帽子，回應也火爆，表示豪宅在王的母親名下，C類違建是歷史問題有成千件，拆除排序較後面，強調絕對沒有差別待遇，都有依規定行政裁罰，經得起檢驗。

議員黃婉如也不滿違建拆除類型多且進度不清，「連我都搞不清楚！」成為不肖分子上下其手的目標，藉此噱騙民眾，要求在網站和通知書上清楚說明違建類型和拆除排序，還酸溜溜道：「另外括號民代的豪宅不會拆！」感嘆王家違建，破壞府會和諧，也不忘斥盧是「酷吏」，但民進黨議員林俐玲幫忙緩頰，人被激到說話大聲難免，讚盧：「我覺得你很溫柔！」

面對自家成焦點，王浩宇回應議員每年都需要財產申報，自己名下沒有任何不動產，只是因為長大後從政，十幾年前國中時長輩蓋的房子就要被挖出來鞭屍？無奈表示桃園市有一定的違建處理流程，認為提早拆、晚拆，都是關說，所有違建，都該依照市府規定處理，不應該特權處理。

(中時 )