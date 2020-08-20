揮別今年季後賽首役遭到快艇逆轉擊潰陰影，獨行俠20日靠著當家後衛東契奇攻下全隊最高28分，外加8籃板、7助攻，波爾金吉斯也拿23分，終場127比114力挫快艇，也把季後賽首輪戰局扳成1比1平手，雙方G3將於22日上午9點進行。

或許想要發洩前役提前被驅逐出場悶氣，波爾金吉斯一開賽就跟東契奇攜手打出15比2，更讓保羅喬治首節就吞3次犯規，不過快艇仍有里歐納德坐鎮，打完上半場，獨行俠僅以61比56領先，東契奇半場就摘22分、7助攻與6籃板。

來到第3節，這次換成保羅喬治抗議裁判沒吹，直接被判技術犯規，也讓快艇追分氣勢受阻，打完前3節，獨行俠仍以98比85領先，沒想到末節才打不到1分鐘，東契奇提前吞下個人第5犯，也讓獨行俠總教練卡萊爾只能把他換下。

沒想到獨行俠替補陣容相當爭氣，竟打出8比0攻勢，把領先差距擴大到18分，獨行俠也在最後4分36秒把東契奇換上場穩住戰局，東契奇更在最後1分35秒拋投放進兩分，加上波爾金吉斯隨即投進中距離，讓獨行俠成功守住勝果。

快艇以里歐納德35分最高，路威廉斯也替補拿下23分，可惜他們除了少了貝弗利(左腿拉傷)，保羅喬治更陷低潮，不僅很早就陷入犯規危機，全場投17中4，含三分球投10中2的手感相當離譜，接下來就看他能否在下一戰強勢反彈了。

(中時 )