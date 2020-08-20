看好中和區人口高密度與外食市場的潛力，和億生活集團分別自香港與新加坡引進的平價米其林餐飲品牌「添好運」港點專賣店，以及「了凡」油雞飯麵，同步搶進新北北中和「GlobalMall新北中和環球購物中心 」B2F插旗，並於今（20）日正式開幕。

為慶祝新店開幕並匯人氣，和億生活集團並推出「雙星大優惠促」銷活動，即日起至8月31日止，到添好運消費滿500元，即送「XO醬臘味炒飯」兌換券乙張，了凡「買一送一」消費任一主食，即送「招牌油雞飯」兌換券乙張，再享振興雙倍抽「吃米其林送大金」活動。此外，全台添好運與了凡門市同慶開幕，會員享專屬優惠，可獲得添好運的紫米薏仁椰奶，以及了凡的升級套餐。

來自香港的「添好運」自2010年至2020年連續11年獲得米其林一星，以食材用料新鮮，堅持「現點現做，即叫即蒸」，讓顧客享用到熱騰騰、口感十足的美味港點。在台第11號店，共有76個座位數，打造全新店格。外觀特別以蒸籠打造裝置藝術隔屏，以實體蒸籠不規則堆疊的方式創造出一座量體結構，演示「即叫即蒸」的核心精神與價值。入口處以黑白色階，呈現出添好運在香港旺角第一間的創始店；帶領顧客進入時光走廊，也象徵著隨著時代的腳步，無論添好運如何的進化與發展，都不忘創始的初心。

了凡北台灣7號店，全新店型精緻小巧僅24個座位。新加坡「了凡油雞．燒臘．飯．麵」，2016年至2019年連續4年獲頒米其林一星，為世界首家米其林一星小販。了凡打破米其林傳統，油雞、叉燒、燒肉、排骨為招牌四大菜色，其中油雞更是摘星推薦。選用台灣本土肉雞，肉質軟嫩鮮甜，搭配由當歸、八角等中藥材獨門調配的醬料整隻熬煮，讓雞肉完整吸收，外皮呈現油亮的焦糖色光澤、肉質滑嫩多汁；特別挑選營養價值豐富且質樸的黃豆作為配菜，將其至高湯煮軟後加入熬煮完油雞後的醬汁調製入味，吸入油雞香氣，加乘油雞呈現多層次美味。

「新北中和環球購物中心」以生活娛樂橫跨電影、美食與購物的複合式「全客型商場」，提供家庭日常的多元購物體驗，首度有米其林複合餐廳「添好運」及「了凡」進駐，不僅家庭聚餐，也是日常的優質用餐新選擇。

(工商 )