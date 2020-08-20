彰化縣衛生局主動採檢一位無症狀居家檢疫少男，最後發現確診新冠肺炎第485例，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中以不符程序，下令政風單位調查。國民黨革實院副院長游淑慧提出「不敢想像的問題」說，若彰化衛生局未對該個案篩檢，如今個案檢疫期滿而趴趴走，台灣不知不覺又多了一名無症狀感染者，病毒是否不知不覺進到社區？

游淑慧說，該個案8月5日入境，8月19日居家檢疫期滿，今天解禁。如果時光逆轉，彰化衛生局「沒有」對個案進行篩檢，只按衛福部的 SOP居家檢疫14天，那麼「今天的台灣不知不覺又多了一名無症狀感染者。」

她想請問陳部長：

1、這位8月5號入境的個案，到昨天剛好居家檢疫滿14天，若仍無症狀，彰化也沒做篩檢，原本的他是否今天就可以解禁、自由外出，讓病毒不知不覺進到社區？

2、然後當其他人與這位無症狀感染者接觸後，有沒有被傳染的危險性？

3、有沒有可能還有類似的入境案例，只因從頭到尾都是無症狀感染者，於是居家檢疫滿 14天後，因為沒有症狀，就進入了社區內，生活在我們其中？

游淑慧說，如果衛福部對三個問題的回答都是「Yes」，那還不考慮入境普篩嗎？

她說，她剛剛問衛生局，入境者按人口數，還是以雙北居高？那台北市豈非風險最高？不懂在賭什麼？賭一口氣、賭面子或賭運氣？政風要不要調查？

(中時 )