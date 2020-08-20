大陸AI四傑有機會齊聚科創板，廣東證監局19日晚披露，雲從科技已於8月18日辦理輔導備案登記，正式開始A股上市行動，外界認為其目標很可能是商湯、曠視等同業瞄準的科創板。

TechWeb報導，廣東證監局稱，中信建投擔任雲從科技的輔導機構，雖然公告沒有透露雲從科技具體的上市地點和板塊，但科創板呼聲極高。

雲從科技與曠視、商湯、依圖是大陸AI、圖像辨識的代表性新興企業，此前商湯、曠視均已開始上市計畫，雖然一度考慮過香港等地，但最終都選擇轉戰科創板。

(工商 )