陸AI四傑衝刺科創板 雲從科技啟動上市輔導 12:342020/08/20 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸AI四傑有機會齊聚科創板，廣東證監局19日晚披露，雲從科技已於8月18日辦理輔導備案登記，正式開始A股上市行動，外界認為其目標很可能是商湯、曠視等同業瞄準的科創板。 TechWeb報導，廣東證監局稱，中信建投擔任雲從科技的輔導機構，雖然公告沒有透露雲從科技具體的上市地點和板塊，但科創板呼聲極高。 雲從科技與曠視、商湯、依圖是大陸AI、圖像辨識的代表性新興企業，此前商湯、曠視均已開始上市計畫，雖然一度考慮過香港等地，但最終都選擇轉戰科創板。 (工商 ) #新興 #科創板 #AI #商湯 #曠視 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶攻智慧宅創新商機 維夫拉克進駐中科 10:012020/08/20 財經 賴清德談紅色供應鏈威脅 籲企業選對戰略位置 04:102020/08/20 財經要聞 徐重仁談創新 從利他出發 04:102020/08/20 財經焦點 投身化學半世紀 陳寳郎獲傑出領導獎 04:102020/08/20 產業特刊 股價指數期貨贏家專欄－消息面報喜 生技期貨可期 04:102020/08/20 證券．權證 迎接後疫情時代 MoBagel推動AI零售數位轉型 10:162020/08/20 財經 社論／不能還活在武漢之亂記憶中 04:102020/08/20 時論廣場 醫護技職教育展望論壇 醫事科大盼高中職招生合流 04:102020/08/20 產業特刊 陸港觀盤－以內循環為發展重心 指引未來投資方向 04:102020/08/20 全球財經 熱錢擋不住 多元配置最安心 04:102020/08/20 投資理財 財經熱門新聞 2大「空」襲警報！台股嚇崩416點 爆史上天量 - 即時 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 財經 華為風暴狂燒！台積電重挫近3％ 台股崩跌逾400點 - 財經 - 工商 咦？康友董事會 要向會計師提告 - 日報 現在別碰黃金 墨比爾斯提醒：修正10％再進場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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