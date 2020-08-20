◎為彰縣衛生局抱屈 侯友宜讚積極負責

彰化縣衛生局主動篩檢無症狀居家檢疫少男，少年17日確診感染新冠疫情，中央疫情指揮中心卻要求政風單位調查，引發議論。對此，新北市長侯友宜今受訪時再為彰化縣抱屈。侯友宜表示，從彰化案件可以了解到，入境者在居家檢疫14天期間，還是可能有漏洞沒有篩檢出來，彰化縣衛生局積極負責作為值得肯定，但他也尊重中央作法。

◎羅智強轟陳時中耍官威 自認土皇帝

台南市議員開「假三倍券記者會」，遭警方法辦；彰化縣衛生局採驗出一位確診案例，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查。國民黨革實院長羅智強認為兩起事件，都是「作賊心虛，所以容不得半點雜音」，更批評閣揆蘇貞昌、陳時中「二人耍官威，耍到以為自己是土皇帝」。

◎殺警無罪後弒母斷頭也無罪 司法院補破網又惹議

今年初嘉義地方法院判殺警案被告無罪後，引發後續討論，司法院5月間召開「法院審理刑事案件精神障礙被告銜接社會安全網機制聯繫會議」，未料，台灣高等法院今天又將殺母逆子判決無罪，且直接責付給桃園衛生局，勢必再引發爭議。

◎南科考古館小小考古員體驗 動手動腳好有趣

為了讓小朋友們更加了解考古工作的歷程，南科考古館舉辦「動手動腳─考古發掘小尖兵」教育推廣活動，讓參與的每一位小朋友身著考古裝扮，化身為小小考古員由館員帶領下，於2樓兒童廳外的沙坑區體驗文物發掘，如同置身於考古現場。

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(中時新聞網)