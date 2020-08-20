詹志宏接海基會副董 黃重諺任總統辦公室主任 12:202020/08/20 中時新聞網 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 詹志宏(左)。（資料照／季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知情人士今天表示，海基會28日召開臨時董監事會，海基會副董事長兼秘書長一職，可望由總統蔡英文辦公室主任詹志宏出任；總統辦公室主任職缺，可望由總統府發言人黃重諺接任。 前海基會董事長李大維日前轉任總統府秘書長後，海基會董事長一職由副董事長許勝雄代理；至於海基會副董事長兼秘書長職務，知情人士上午受訪表示，海基會28日將舉行臨時董監事會，處理詹志宏接副董事長兼秘書長人事案。 詹志宏若出任海基會副董事長兼秘書長，總統辦公室主任將由黃重諺接任，知情人士表示，黃重諺最快下週接任。 (中時新聞網) #詹志宏 #黃重諺 #秘書長 #海基會 #總統辦公室 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化大城鄉代會主席找兄弟恐嚇廠商 索賄1300萬遭聲押 11:552020/08/19 社會 港增36例確診 專家籲延限聚令 04:102020/08/19 話題觀察 新北人事調整 城鄉局長黃一平請辭由副局長黃國峰接任 19:572020/08/19 政治 安永助家族企業善用三大傳承工具 04:102020/08/20 產業特刊 新竹法扶搬新家 喬遷至竹北 15:212020/08/19 寶島 企業盼降營所稅 總統展誠意 04:102020/08/20 財經要聞 時力黨主席改選 高鈺婷成熱門人選 12:502020/08/18 政治 西非馬利驚爆政變 總統總理遭捕「被請辭」 10:122020/08/19 國際 勾結黑道勒索千萬 鄉代主席收押 04:102020/08/20 社會新聞 李登輝葬禮9月19日於淡水真理大學舉行 22:052020/08/19 政治 政治熱門新聞 陳時中令查彰化衛生局 唐慧琳PO一圖酸爆 - 政治 解放軍犯台美國會出兵嗎？前五角大廈高官回應 - 政治 黃光芹點出韓國瑜唯一生機 美女議員臉色大變 - 政治 陳時中為何惱羞成怒啟動政風處？沈富雄6點分析：何苦呢！ - 政治 為了偵辦「逆時中」民進黨不惜自打臉 黃創夏：我跟不上進度了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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