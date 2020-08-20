知情人士今天表示，海基會28日召開臨時董監事會，海基會副董事長兼秘書長一職，可望由總統蔡英文辦公室主任詹志宏出任；總統辦公室主任職缺，可望由總統府發言人黃重諺接任。

前海基會董事長李大維日前轉任總統府秘書長後，海基會董事長一職由副董事長許勝雄代理；至於海基會副董事長兼秘書長職務，知情人士上午受訪表示，海基會28日將舉行臨時董監事會，處理詹志宏接副董事長兼秘書長人事案。

詹志宏若出任海基會副董事長兼秘書長，總統辦公室主任將由黃重諺接任，知情人士表示，黃重諺最快下週接任。

(中時新聞網)