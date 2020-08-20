台股進入除權息旺季，日盛金(5820)旗下日盛證券總經理黃進明表示，今年以來隨著疫情的影響，使得市場波動加劇，而台股本身又具有高殖利率的優勢，在這低利時代，自然容易吸引投資人想運用股票來創造自己的現金流，他也建議投資人對於參與除權息，必須注意產業穩定、獲利穩定度、配息率、填息能力及流動性五個要素。

黃進明指出，台股雖然有高殖利率優勢，但選擇股票參加除權息還是相當重要，但尚須留意五個重點，以免賺了股利賠了價差，1.要選擇產業能穩定成長的；2.最好是龍頭股或是獲利穩健；3.公司賺的多也要配息的多；4.連續配息的年數要長且填息的次數要多；5.股票每天成交的張數要多，流動性佳。有些僵屍股流動性差，就不建議投資人當作存股標的。

日盛證券有感於投資人在找尋資料上的困擾，並解決存股族痛點，除了投資人可以方便的在APP上查詢「股利試算」及「包領股利」之外，近期在「日盛Online」APP股利專區新增「高殖利率」、「穩定發放」、「季股利」三項查詢專區，這三項查詢功能可以協助投資人從1700檔個股中，選擇出具成長性且高殖利率的個股，並將殖利率由高而低進行排序。

此外，個股預估殖利率、公告配息/股多少，投資人關心的發放次數、填息次數、以及平均填息的天數都能在一個畫面上就清楚呈現。

存股族最擔心的能不能年年配息，則可透過「穩定發放」頁籤知道；在財務規劃上想要尋找季季領或半年領股息的投資人，「季股利」頁籤更能方便投資人找到適合自己的投資標的。

(時報資訊)