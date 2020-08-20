美國擴大華為限禁令衝擊顯現，歐系外資調降大立光2020年及2021年每股盈餘預估值及目標價，但看好光學鏡頭長期升級趨勢，重申「優於大盤表現」評等，大立光今天盤中股價受到華為事件影響，一度大跌逾300元，直逼3400元關卡，創下今年3月20日以後新低。

美國再對華為祭出緊箍咒，新限禁令讓外資對華為供應鏈看法更為保守，歐系外資繼下修穩懋(3105)每股盈餘預估，今天再調降大立光每股盈餘預估及目標價，華為限禁令也成為今天引爆台股重挫的凶手之一。

歐系外資在最新報告中指出，由於華為策略以布建基地台為優先，華為智慧型手機供應鏈自5月以來動能放緩，原本供應鏈期望未搭載海思半導體晶片的華為新機種從第3季末開始放量，但OPPO、Vivo、小米等其他中國品牌也將在下半年提高中階機種出貨，市場競爭加劇，而根據研究機構IDC數據，OPPO、Vivo、小米在中國手機市場300美元至600美元價格帶是華為主要競爭者，在中國以外市場，華為在600美元以上價格則面臨蘋果、三星的競爭，若華為市占遭其他品牌分食，恐影響大立光獲利，調降大立光2020年到2022年大立光獲利預估2%到7%，以及2020年/2021年每股盈餘預估3.8%/7.4%達194.86元、223.93元，目標價亦由5100元降至4800元，不過看好鏡頭長期升級趨勢，重申「優於大盤表現」評等。

(時報資訊)