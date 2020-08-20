美股電子盤下跌，台股跌破月線，聯電(2303)也在外資本周以來持續賣超，盤中一度大跌2.15元至21.25元，跌幅9.18%，同步跌落月線之下。

聯電第2季歸屬母公司淨利達66.81億元，季增逾2倍，並創9年多新高，每股純益0.55元，聯電預期，第3季晶圓出貨將持平表現。聯電第3季展望穩定，但外資近三天持續大幅賣超，累計三日共賣超41326張。

聯電指出，當前的市場前景顯示晶片需求仍然強勁。在2020年上半年28奈米設計定案較前一年明顯增加，在第3季預計將獲得更多新的28奈米產品設計定案，更多運用在4G和5G智慧型手機等無線應用相關產品也將進入量產，使聯電在不同的28奈米市場領域的客戶分佈更多元化。

聯電上半年營運表現佳，上半年營收866.54億元，較2019年同期增加26.3%；稅後純益88.88億元，較2019年同期增加202%，EPS為 0.74元。聯電8吋晶圓代工產能仍供不應求，加上28奈米客戶更加多元化，法人預期，這將有助聯電毛利率表現。

聯電於8月7日早盤，股價衝上27.35元新高，但當天為黑K棒，股價收低在25.6元。近兩周以來，股價呈現弱勢盤整之回檔修正格局。

(時報資訊)