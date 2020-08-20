白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周三試圖淡化對第二波疫情爆發的擔憂，他表示，美國經濟正「非常、非常強勁地」反彈，失業的美國人將在未來一或兩周收到新的聯邦援助金。

庫德洛在白宮記者會上，為加發失業給付的金額從每周600美元降至每周300美元的政策立場辯護，他表示，因為經濟正在增強，激勵措施應該慢慢減少。「我認為經濟正處於自立型的復甦，這就是Ｖ形反彈，我們將看到極佳的數字」。

當被問及若今年秋冬爆發第二波疫情可能破壞經濟復甦時，庫德落表示：「希望確診數與死亡數能繼續下滑」，他表示現在有更多美國人戴起口罩、維持社交距離，並經常清洗雙手，感染數應能繼續減少。此外，庫德洛表示白宮正在考慮不同的方法，以確保川普總統提出的薪資稅減免得以落實。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）周三公布的數據，美國新冠肺炎確診病例單日增加39,318人，使累計病例超過546萬人；死亡病例單日增加1,172人，累計死亡病例達到17萬1,012人。

(時報資訊)