美中關係緊張，美國終止與香港引渡條協定，以及美國聯準會的示警經濟復甦的不確定性，推動了華爾街隔夜的收黑，亦澆熄了日本交易市場樂觀氛圍。

周四日經225指數晨收跌161點或-0.7%，為22948點，午休後擴大跌215點。東證一部指數跌8點或-0.5%，為1605點。

美國聯準會公布7月28~29日會議記錄，顯示官員判斷，五月和六月的就業數據快速反彈很有可能已經放緩，勞動力市場額外的實質性改善將取決於一個「廣泛的和持續的」商業活動重啟。然該重啟將取決於新冠疫情發展。

日圓下跌到106.09日圓兌一美元，市場認為將支撐日本市場免於進一步跌勢。

費半指數隔夜下跌0.63%，導致日本半導體相關公司表現不佳。Screen控股大跌5.5%，暫報5110日圓，設備商東京威力科創跌2.1%，愛德萬測試跌2.6%。

前一日的大漲，新創股的Mothers指數今日下跌0.88%。

Panasonic是少數大漲的公司，上漲1.9%，暫報943日圓。媒體報導該公司將投資超過1億美元，加速對特斯拉電動車的電池生產和供應。

(時報資訊)