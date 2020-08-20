鄧佳華庭後受訪表示，賠償金80萬元太高，必須分期付款。（黃捷攝）

星暄庭後受訪，忍不住激動落淚，男友瑋哥則蹲在一旁遞送衛生紙。（黃捷攝）

自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，去年6月間與網紅「星諠」同框拍片，卻趁機環抱、襲胸，挨告性騷擾。星暄提告求償80萬元，今赴台北地院開庭，庭後受訪一度激動落淚，1名羅姓記者為了逗樂星暄，竟在北院外脫掉上衣露出腹肌，大跳藝人羅志祥的「空幹舞」，讓星暄害羞不已。

鄧佳華2019年6月間在臉書上貼文：「星諠，這是我人生中第一次摸女生的胸部，妳是第一個讓我摸胸的女生，謝謝妳願意獻身給我，當作是我的生日禮物」引發星暄不滿，不僅在IG上反擊，更控告鄧刑事性騷擾、民事求償80萬元。

刑事部分，北院簡易庭判鄧拘役20日，得易科罰金2萬元，全案已上訴二審。民事部分，7月21日開庭雙方均同意公開審理，但今天開庭，鄧佳華改變主意要求不公開，由於本案涉及性騷擾，審判長裁定改不公開審理。

庭後，鄧表示今天開庭狀況還OK，但賠償金80萬元太高，他目前做物流，經濟狀況不太好，必須分期付款。

星暄則說，開庭時自己有點情緒化，覺得鄧太過分，從來沒有道歉，這次還要求不公開審理，疑似想逃避，最初檢方處分不起訴，鄧還向特定媒體放話，開庭時講到這部分，她忍不住抓狂；她當時是同情鄧，未料卻被性騷擾，還因此遭網友霸凌，鄧甚至反過來要她檢討，「想紅想瘋了」。

上次開庭，星暄受訪公開認愛瑋哥，瑋哥今也陪同星暄出庭，但因不公開審理，被審判長請出法庭。星暄受訪時，講到激動處忍不住落淚，瑋哥則蹲在一旁遞送衛生紙，對星暄百般呵護。

(中時 )