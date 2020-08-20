大陸全面降準機會不大，消息衝擊港股，恒生指數20日上午走勢低迷，大跌500多點、跌幅逾2％，而業績低於預期的友邦則大跌3.3％。

恒生指數20日開盤報跌123點，跌幅逐漸擴大，午盤前一度跌逾530點，截至上午收盤跌516點、跌幅2.05％。

指標股方面，上半年業績表現不佳的友邦保險上午收盤大跌4.56％。匯豐控股港股跌1.32％。大陸企業如建行港股跌3.20％，中移動跌2.21％。

(工商 )