港股午盤大跌500點 友邦跌3.3％ 12:282020/08/20 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全面降準機會不大，消息衝擊港股，恒生指數20日上午走勢低迷，大跌500多點、跌幅逾2％，而業績低於預期的友邦則大跌3.3％。 恒生指數20日開盤報跌123點，跌幅逐漸擴大，午盤前一度跌逾530點，截至上午收盤跌516點、跌幅2.05％。 指標股方面，上半年業績表現不佳的友邦保險上午收盤大跌4.56％。匯豐控股港股跌1.32％。大陸企業如建行港股跌3.20％，中移動跌2.21％。 (工商 ) #港股 #大跌 #午盤 #恒生指數 #上午 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》南韓KOSPI跌深2.7％ 大型股皆墨 11:082020/08/20 財經 華為風暴狂燒！台積電重挫近3％ 台股崩跌逾400點 09:322020/08/20 財經 權值股熄火 台指期下跌 04:102020/08/20 證券．權證 《美股》數據中心事業增長恐放緩 輝達盤後跌逾2％ 09:262020/08/20 財經 「空」襲警報大作 台股爆量嚇挫500點 11:252020/08/20 財經 《匯市》股匯唱反調 大盤殺250點、台幣升1角 10:192020/08/20 財經 《美股掃瞄》Fed加劇復甦疑慮 美股收低 08:352020/08/20 財經 2大「空」襲警報！台股嚇崩416點 爆史上天量 13:362020/08/20 財經 《國際金融》美股助攻 歐洲股市收高 09:432020/08/20 財經 李小加：第二上市公司將會納入港股通 11:332020/08/20 財經 財經熱門新聞 康友坑殺散戶 藍委「股神」爆上億踩雷恐遭斷頭 - 即時 川普痛宰華為美企慘了？ 陸專家：北京沒有以牙還牙的選項 - 財經 慘！散戶借錢買聯發科套在山頂 專家給4字救人 - 即時 台股今年漲幅20日跌掉一半 金管會找出二原因 - 財經 - 工商 華為風暴狂燒！台積電重挫近3％ 台股崩跌逾400點 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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