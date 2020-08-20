「國際車商要來收保護費了！」賓士原廠德商戴姆勒之前跨海來台，狀告車燈龍頭「帝寶工業」侵權，一審帝寶工業判賠3千萬元，並須銷毀模具，惹得國內生產「副廠件」的汽車零件大廠，幾乎全都皮皮剉。

本刊調查，國內的汽車「副廠件」一年商機高達2千億元，在國際車商成本提高、獲利降低的現況下，過去一年來，福特、雷諾、寶獅雪鐵龍、BMW及VOLVO等「集體」襲台，申請專利項目暴增，一名國際車商高層透露，「聽說有一個國際法律集團向國際車商釋出訊息，表示可協助來台訴訟，目的很可能是要逼台灣的汽車零件大廠開始支付權利金，這就像鯊魚嗅到鮮血般蜂擁而至。」

戴姆勒（Daimler AG）為了賓士Ｅ系列車款所用的W212型頭燈，跨海控告台灣車燈龍頭「帝寶工業」（帝寶）侵害智慧財產權，去年一審判決出爐，帝寶遭判賠三千萬元，並須銷毀模具等成品和半成品。據悉，帝寶隨即下架及停止生產該型頭燈，並選擇上訴，明年初二審判決即將出爐；外傳帝寶一度提出「支付權利金」的和解條件，不過可能因為「價碼沒談攏」而未被對方接受。

本刊記者致電戴姆勒法務部門詢問此事，對方僅表示︰「侵害智慧財產權不是一件值得鼓勵的事，提告是為了維護公司權利。」並強調未來面對類似侵權事件「不排除這種（提告）可能。」也就是說，戴姆勒在台尚有專利時效的百餘款設計，都可能是提告目標。

汽車零件產業為台灣經濟命脈之一，馬英九在位時曾前往參觀相關車廠。（圖／報系資料照）

委託代工 默許售零件

除了遭戴姆勒控告侵權，法國燈具大廠Valeo也在去年提告帝寶，稱帝寶侵害該公司新式專利，一審帝寶被判須賠四百四十多萬元，目前二審中；韓國現代汽車日前則在美國控告帝寶美國子公司侵權，帝寶今年五月初公告表示，雙方已經達成和解。

一位熟悉汽車零件運作的車商退休高層直白地說：「除了頭尾燈組，其他諸如前後保險桿等鈑件、後視鏡等俗稱『副廠件』的外觀零配件，都有相同的問題，這個（帝寶被控侵權）影響到的是國內好幾家上市公司。」難怪帝寶判賠的消息一出，國內生產「副廠件」的汽車零件大廠幾乎全都哀哀叫、皮皮剉。

「所謂『副廠件』就是山寨品，坊間『副廠件』是否違法的差別，就在於有沒有經過原廠『默許』。」該退休車商高層進一步指出，國際車商在開發新車的時候，為了避開各種「反托拉斯法案」（防止商業壟斷行為），一定會開出所需零件規格，並找來幾家汽車零件大廠代工生產（ＯＥＭ）。

「通常國際車商都會默許或直接白紙黑字載明，例如在新車上市滿三或五年後，這些ＯＥＭ廠商可以對外銷售該款頭燈，但不得打上原廠的商標；有的則會規定販售年限，有的是會限制數量，數量到了，ＯＥＭ廠商就必須自行銷毀模具或繳回原廠。不過，不管是哪一種規定，國際車商大多睜一隻眼閉一隻眼，不太會追究，這就是所謂的『灰色地帶』。」該退休車商高層透露。

一名汽車零件業者表示，早期帝寶就曾經幫賓士代工過幾個車型的頭燈，但不包括W212型頭燈在內，「因此，帝寶生產的『副廠頭燈』就談不上所謂的原廠默許，在原廠眼中是完全的山寨品，加上帝寶在副廠頭燈界的占有率極高，市場又以歐美為大宗，自然引來原廠的注意。」

法國燈具大廠Valeo去年也來台提告帝寶侵權，一審帝寶判賠400多萬元。（圖／翻攝自Valeo）

銷毀模具 恐成為判例

根據台灣車輛工業公會統計，台灣近年汽車零件外銷總額皆超過二千億元，其中的佼佼者就是帝寶；此外，堤維西和東陽等車燈、塑件大廠，也是大咖之一。替國際車商ＯＥＭ的同時，這些汽車零件大廠也會鎖定國內外的熱門車種，生產「副廠件」，提供經銷商採購。從事維修德系進口車的汽車達人楊欣儒表示：「副廠件的流通與否，會直接影響到車子銷量。」

擅長專利權的証揚國際法律事務所合夥律師江明軒分析，戴姆勒提告帝寶侵權一案中，帝寶必須賠償三千萬元，其實並不多，「銷毀模具的部分才是重點，目的就是要讓其成為指標性判決。」他認為，只要此例一開，其中的危機不僅僅在汽車零件，包含手機零件、配件等產業都能適用。

「戴姆勒告帝寶一審勝訴後，國內汽車零件大廠陸續都聽到『已有國際法律集團向國際車商釋出訊息，表示帝寶一案將成為指標性判決，未來可以協助來台訴訟』的風聲！」一名國際車商高層透露，「近來國際車商不約而同來台申請專利，很可能是要逼台灣的汽車零件大廠開始支付權利金，這就像鯊魚嗅到鮮血般蜂擁而至。」

獲利降低 開告闢財源

根據經濟部智慧財產局統計，二○一九年外國人來台申請專利件數高達四千五百九十六件，較前一年增加二○％，外國人申請專利件數首度超過本國人。智慧財產局副局長廖承威指出，從前十大外國專利申請案來看，有超過一

半是來自美國、歐洲、日本的大車廠，其中福特、雷諾、寶獅雪鐵龍和ＢＭＷ的申請案多達百件以上。

瑞典車商VOLVO雖然僅有六十八件，但比起二○一八年的十四件，卻是「暴增」四倍。

本刊記者查詢發現，這些國際車商新增的申請案，都是頭燈、尾燈、保險桿和後照鏡等外觀可以明顯判別的「設計類專利」，對於國內汽車零件大廠，很可能都是「侵權未爆彈」。

對此，廖承威表示，車輛照明設備的申請數不升反降，因此還沒辦法看到戴姆勒控告帝寶一案是否已經開始發酵，「如果涉及汽車外觀的頭燈、尾燈、保險桿、鈑金件，因爲修護目的是要復原外觀，因此幾乎沒有設計的自由度。」

為何在台行之有年「副廠件」，國際車商直到近年才如雄獅初醒般，爭相來台爭取權利？一家專營德國車零件的業者打趣說︰「應該是原廠要來收『保護費』啦！」另一家業者更露骨地說︰「賣這麼久才來告，就是要等你賣出一定的量，談判時才有籌碼。」

「近十年來，消費者愈來愈刁鑽，車商不得不投入更多資金，開發更多車型，例如雙Ｂ和AUDI等車商，每個品牌旗下各有二、 三十種車款搶市；在銷量下滑、成本提高、獲利降低的情況之下，車商自然要另闢財源。」一名資深汽車產業人士進一步分析。

該人士點出，「國際車商陸續投資數百億美元研發電動車，在頻頻大額支出的情況下，看到這些『山寨零件廠』爽吃肉卻連湯都不願回饋，當然會採取收割的行動，想向汽車零件大廠收取高額『保護費』。」產值高達二千億元的台灣「副廠件」，自然成了「待宰肥羊」，恐影響零件廠獲利及股價，波及數萬投資人，而以後消費者購買零件，也可能要「多付一點」。

面對國際車商集體來台申請專利，國內汽車零件大廠陷入恐慌的傳聞，在專利領域浸淫多年的廖承威正面解讀表示，國外企業選擇來台進行專利布局，正是因為台灣企業的研發能力相當強，台灣智慧財產權保護的環境也十分健全。

專家建議 談判打群戰

「如果國內企業在沒辦法取得專利授權的情況下，可以整合產業一條龍來增加談判籌碼，像頭燈部分可整合燈座、發光元件、光學元件等廠商，以打群體戰方式提升品質進而取得專利授權。」廖承威大膽倡議，「再者，新貿易戰打的就是智財戰爭，因此最好提撥預算成立『ＩＰ部門』，控管專利申請品質及處理專利紛爭，協助專利相關問題。」

江明軒也建議，汽車零件大廠未來除了真的需要成立ＩＰ部門，最好也能推動「維修免責條款」。今年四月，包括邱議瑩在內的二十七位立委，提案修正「專利法第一百三十六條草案」，增加「維修免責條款」，讓消費者和台灣汽車零組件產業能在不違法專利法的情況下，生產、銷售、使用未經原廠的授權的副廠零件，讓汽車能夠維持既有功能及恢復外觀，這也給了「副廠件」大廠一線生機。

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(中時新聞網)