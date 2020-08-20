人體的哪個部位最能凸顯老化？專家表示，答案不是皮膚、不是性功能，而是肛門，尤其有膝蓋疼痛問題的人，通常肛門鬆弛，而且除了人類以外，動物也一樣，肛門的鬆緊度，與老化有直接關係。

大小便失禁通常都跟肛門鬆弛、老化有關，專業健身教練鈴木登士彥在《徹底終結膝蓋痛 10分鐘神奇甩甩體操》一書中指出，實際年齡年輕，但肛門鬆弛的人，代表身體年齡已經老化、生命力變弱，這種人特別容易喘、容易疲倦，一有機會就想躺。

鈴木登士彥解釋，下腹部包括腰和腹部，是人體的中心部位，下腹部的肌肉力量會直接影響肛門緊實度，尤其很少走路、有膝蓋疼痛問題的人，通常下半身柔弱無力，根本原因就在於腰部和腹部肌力衰退。而且一但腳有問題，就更不想活動，惡性循環之下，每天活動時間越來越少，會更加速老化。

鈴木登士彥強調，人一輩子都能靠自己的雙腳行走，一旦無法靠自己行走，除了頭腦運作之外，包括內臟功能、關節活動等身體所有的機能都會急速衰退，大幅影響整體健康。

(中時新聞網)