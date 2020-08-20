黑幫製作欠債人「協尋專刊」大肆恐嚇。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

警方查扣鋁棒、現金等證物。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

49歲張女與蕭姓丈夫離婚前，發現丈夫因做生意，陸續借了50多萬給朋友，張認為丈夫亂借錢，又想拿些「贍養費」，暗中將10餘張借據全部偷走，再轉交竹聯幫南堂代為討債，暴力手段讓被害人心驚膽顫，北市刑大經循線追查，將張女等8人，全案依組織犯罪、恐嚇等罪送辦。

刑大偵四隊指出，桃園張女2017年起，陸續偷走當時還沒離婚的丈夫借條，轉交給31歲竹聯幫南堂南興會張姓大哥，張隨即指使小弟，用被害人照片製作「欠債專刊」，在對方家門口到處張貼、恐嚇。

此外，張嫌組織另涉及多起高利貸、討債業務，以15至30分的重利放款，被害人若還不出錢，便會遭幫眾以類似方式追討、打罵，除查大桃園地區至少有20多人曾遭逼債。

北市警方經循線追查，日前兵分多路前往桃園逮捕張姓女子及張姓大哥等7人，張妻丈夫氣憤表示，他因此事與妻子感情破裂，兩人已在打離婚官司，他還要追究前妻的竊盜罪。

警方另在犯嫌據點，起獲鋁棒、借條及34萬餘元現金，全案偵訊後，依組織犯罪、重利、妨害自由等罪送辦。

(中時 )