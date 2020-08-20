檢調偵辦康友掏空案，涉嫌抵押大陸孫公司廠房，向銀行貸款掏空7億元的，在檢調發動偵查前的8月初就潛逃出境，台北地檢署日前約談黃的帳房陳柏榮，複訊後向法院聲押禁見後，20日對黃文烈以違反《證券交易法》發布通緝。

黃文烈涉嫌將大陸的孫公司「六安華源製藥」廠房設備抵押，向銀行貸款掏空7億，並且未在財報揭露，並與股票盤商勾結炒作康友股價，被北檢依違反《證交法》偵辦，不過，黃在8月初就出境赴新加坡，檢調發動偵查，黃一直沒有到案，檢方於是以違反《證券交易法》對黃發布通緝。

(中時 )