康友董座黃文烈涉掏空潛逃新加坡 北檢發布通緝 12:312020/08/20 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 涉掏空康友公司，北檢通緝董事長黃文烈。（本報資料照 ） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢調偵辦康友掏空案，涉嫌抵押大陸孫公司廠房，向銀行貸款掏空7億元的，在檢調發動偵查前的8月初就潛逃出境，台北地檢署日前約談黃的帳房陳柏榮，複訊後向法院聲押禁見後，20日對黃文烈以違反《證券交易法》發布通緝。 黃文烈涉嫌將大陸的孫公司「六安華源製藥」廠房設備抵押，向銀行貸款掏空7億，並且未在財報揭露，並與股票盤商勾結炒作康友股價，被北檢依違反《證交法》偵辦，不過，黃在8月初就出境赴新加坡，檢調發動偵查，黃一直沒有到案，檢方於是以違反《證券交易法》對黃發布通緝。 (中時 ) #檢調 #通緝 #掏空 #出境 #偵查 也許您會感興趣 推薦閱讀 新力旺總裁莊周文 疑涉洗錢案 04:102020/08/19 地方新聞 北畜人事大地震 董座總座請辭 04:102020/08/19 地方新聞 勾結黑道勒索千萬 鄉代主席收押 04:102020/08/20 社會新聞 捷運聯開案疑雲 廉政署：陳景峻非偵查對象 15:222020/08/19 社會 康友-KY投資人要組自救會 04:102020/08/19 證券．權證 《證交所》證交所啟動康友-KY跨境查核 KY公司同步加強財報查核 07:442020/08/19 財經 動用政風 阿中指怕被疑吃案 04:102020/08/20 生活新聞 1分鐘讀財經》美元續探底 人民幣升破6.9創7個月新高 08:122020/08/20 財經 強化監理KY股 證交所祭4大措施 04:102020/08/19 證券．權證 證交所六大機制 加強KY股監理 17:152020/08/19 財經 社會熱門新聞 瘋砍母親37刀頭顱扔下12樓 桃園男二審大逆轉無罪 - 社會 關起來當性奴 美女主管泣訴遭男教授騙財騙色 科大與教授回應了 - 社會 素食女超市採購驚訝：好大的香菇頭 女網友讚賞：香腸令人好興奮 - 社會 嫩空姐與機師談戀愛拍裸照 分手後「不給睡」無碼照被看光 - 社會 工運大老賴萬枝性侵女秘書竟怪「妳長太漂亮」判3年2月定讞 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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