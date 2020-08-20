洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）對戰光芒要挑戰跨季21連勝，他6.2局飆出10K，不過也挨了2發陽春炮失分，第7局因為平手時被總教練布恩（Aaron Boone）指示退場而相當不滿，最後洋基以2比4輸球，這是一年多來洋基首次主場輸掉系列賽，不過寇爾仍以4勝並列大聯盟勝投最多。

寇爾今日對上光芒，主投6.2局被敲6支安打，其中被崔志萬、祖尼洛（Mike Zunino）各擊出1支陽春炮而失2分，狂飆10次三振，不過隊友不幫忙，7局上寇爾送出此戰第10K之後，教練上前喊暫停，並要寇爾退場，寇爾明顯不願意，嘴中不斷念念有詞、說了一些髒話，甚至走回休息室的路上還在咆哮，表情相當不爽。

接手的布瑞騰(Zack Britton)投0.2局失2分，最後洋基以2比4輸球，與光芒的3連戰還沒打完，洋基就先吞2敗，這是自去年4月12-14日主場對上白襪3戰吞下2敗後，相隔一年多，再次於主場輸掉系列賽，洋基現在只希望明天不再輸球，避免被光芒橫掃。

光芒可以說是本季洋基最大剋星，6場對戰就輸掉5場，而重點是洋基今年也才吞下8敗，賽前總教練布恩也說，不管是不是寇爾先發，都希望能戰勝光芒。這也是寇爾為何一度不想離開投手丘的原因，布恩賽後坦言，「這是我第一次看他這麼失望，那是他的對手，而他是王牌，他想要繼續。」寇爾過去大都給人冷靜的形象。

投到第7局使用了99球，不過教練卻沒讓他投完第7局，寇爾說，「我是否還能投完第7局，我的答案是可以，我只是想完成比賽，我認為我身體給我的感覺是沒問題的，我當時還有很好的狀態。」

(中時 )