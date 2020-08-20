為打造非凡國旅新體驗，六福旅遊集團旗下關西六福莊宣布，攜手在地的水牛學校打造全齡通用的旅遊新樂趣，即日起推出周末限定「放牛班」的「台三線水牛假期住房專案」，標榜不僅能夠與非洲動物做鄰居，還將前進在地水牛學校，由水牛達人帶路進入農村生活，深度體驗一堂學校不會教的自然課，感受純樸的農家樂趣，成為三代同遊的新選擇。

此外，住客也將由六福莊專業導覽人員帶領，參加經典的草原歷險，前往六福村野生動物園跟動物們近距離互動，開啟一趟生動有趣的生態之旅。專案內容包含入住剛果藍天客房一晚，每位皆含水牛學校體驗兌換贈券、草原歷險、六福村入園手環、美味早餐等，配合開課日，限定於9月1日至10月31日間的週五及週六入住，4人體驗價只要13,500元+10%，8月底前預訂更可享免費升等肯亞藍天房。

解封後國旅市場大爆發，尤其「在地農遊」更是受到國人歡迎，透過旅遊親近大自然，旅人可發掘不一樣的農村體驗。六福旅遊集團透過旗下各事業與在地商家合作，整合雙方優勢與資源，打造共創共榮局面，也讓各地民眾能更深度體驗當地文化。

關西六福莊位於美麗的台三線公路上，結合在地體驗推出的系列住房專案更是大受好評，六福旅遊集團今年再創新，推出秋季限定，適合親子共遊、三代同樂的「台三線 水牛假期住房專案」，攜手在地的杏花村水牛學校，由專業老師透過循序漸進的引導，深入認識農民好夥伴-水牛，從捲起袖子體驗備牧草、幫牛按摩感受牛背溫度、經由餵食過程觀察水牛的物理特徵，並觀察如何用尾巴傳達心情，更有機會騎上牛背在田野小路威風前進，更可透過餵鴨、趕鴨的過程，認識近幾年流行的鴨稻共生友善耕作，成為現代牧童，在輕鬆歡樂的氣氛下，感受人、動物和土地之間的緊密關係，體驗文化傳承和關愛鄉土的在地旅程。

(工商 )