疫情影響，為降低庫存壓力，品牌服飾客戶下單多以「急、短」為主；加上原物料價格下跌影響產品平均單價，紡纖廠上半年除營收大減外，營益率也都下滑；遠東新（1402）、南紡（1440）、力麗（1444）指出，下半年疫情雖緩、訂單量有回流，但在平均單價仍比去年跌，全年營益率預期會比去年下滑。

遠東新上半年的營益率4.14%，比去年同期下滑1.8個百分點；力麗去年上半年的營業利益有1.32億元，今年則出現營業虧損1.58億元。

南紡指出，客戶訂單總量減少，若未達一定的產能規模，相對的生產費用、人力成本就會提高，營業利益當然會下滑。

雖然公司目前的產品以客製化、特殊性的訂單為主；不過，疫情期間，客戶下單多以短單、少量為主，力麗指出，上半年除有原物料價格下跌、產品平均單價因此下滑，連過去的工繳也跌，上半年本業的毛利及營益率都不如去年。

遠東新認為，上半年的油價波動較大，紡纖上游原料石化產品的價格下跌，客戶下單對紡纖產品的價格自會有較大的議價空間；加上少量的訂單，生產成本、管理費用等也比一定規模高，獲利空間自然被壓縮。

對於下半年的訂單，南紡指出，為降低營運虧損風險，目前接單會計算，訂單量的多寡、平均單價高低，若有利潤才會向上游取得原料開始生產。南紡強調，這樣，對降低原料庫存成本、提升營益率都有助益，沒有獲利的訂單盡量不接。

力麗指出，下半年在疫情趨緩、各地經濟活動重啟下，客戶的訂單，無論是量及平均單價，都比上半年好些；不過，由於今年整體的訂單，在量與價上，都不如去年，因此，可以預期，今年全年的營收獲利都會不如去年。法人估，力麗今年的營運至少會有1成以上的下滑幅度。

(工商 )