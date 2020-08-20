台商回流廠辦建案增加，商辦市場熱絡，房地產市場回溫，營造廠待建工程量趨勢持續成長，皇昌（2543）、根基（2546）及欣陸投控（3703）旗下大陸工程，近二年的待建工程量，都以1成上下的速度在增加。

大陸工程2020年上半年的待建工程量達720億元，比去年同期增加9.26%；市場預期，根基今年在建工程合約金額可超過400億元，比前一年增加1成左右。

主要以承攬公共工程為主的皇昌，在前瞻計畫軌道工程案量增加，以及社會住宅、國道工程標案的貢獻下，手中在建工程金額，在近二年都是呈成長的趨勢。

住宅工程占營收5成以上的根基，近年受惠集團企業冠德建設房地產市場推案多，加上台積電、智慧產業園區等科技廠辦案量增加，因此在建工程合約金額在近五年，都是呈增加的趨勢。

大陸工程承攬的工程案量，主要是以公共交通與基礎建設工程、住宅與商業大樓工程為主；包括桃園捷運綠線、南港機廠基地公共住宅統包工程等公共工程，以及開晟建設勝開大地住宅大樓新建工程、尚志土城住宅大樓等民間建築，都為近一年來的待建工程量貢獻不少。

由於大陸建設關係企業欣達環工，近幾年來積極投入，承攬地方政府的污水下水道系統BOT計畫與放流水回收再利用BTO計畫，預期，大陸工程今年的待建工程金額還有增加空間。

(工商 )