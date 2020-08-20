網路流傳大陸駐吉里巴斯大使唐松根日前造訪吉國離島，當地30名學童舖成「人體地毯」，而唐松根踏在學童身上走，這引起許多負面批評。外交部發言人歐江安今天表示，這不是我們認識的吉里巴斯，我們也不會這樣對待我們的友邦和人民，至於大陸怎麼對待他們的友邦，全世界自有公評。

衛報(The Guardian)報導，照片是今年3月，大陸駐吉里巴斯大使唐松到任時的畫面，當地安排了30名兒童趴在地上，讓唐松踩著他們身上走過去，而穿著傳統服裝的女接待員牽著唐松的手引導他來走。

美國太平洋5島嶼國防司令官帕納約圖( Constantine Panayiotou)在網上說：「太嚇人了！我完全無法想像什麼情況下，哪個國家的大使，竟然踏著孩子的背，真感謝大陸大使讓我們開眼界。」

澳洲國會議員戴夫·夏爾馬（Dave Sharma），也對此感到相當驚訝，表示從不知道太平洋有這種習俗。他曾在澳洲駐巴布亞紐幾內亞的前外交官。

澳洲太平洋辦公室負責人，布魯斯·考勒德（Bruce Cowled）說，他沒聽說有這種類似的儀式。

但是，許多吉里巴斯的議員指出，這種做法在群島上的許多島嶼上都有，是最盛情歡迎的表現。

議員阿德利·茲圖赫奇（Adlih Ztuhcs）在網上說：「這是我們島民尊重客人的表現，如果一個外國人嫁給一個家庭，男人會躺下來，作為一種歡迎的方式。至於女人，男人會把她扛在肩上走到目的地。所有人都享有相同的歡迎方式，這在婚禮和首次造訪中都可以看到。請不要偏見與曲解。」

(中時 )