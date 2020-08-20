許多外國遊客、移工會在離台前大買特買台灣好物、伴手禮，帶回家分享給家人。日前一名網友在臉書分享，家裡移工伊瑪與阿公到全聯購物，回家後從袋子裡拿出一瓶醬油，說這瓶是她的，之後回印尼要帶它回去，提早2年囤貨的逗趣行徑讓原PO既傻眼又好笑「那麼急幹嘛？」連網友也大讚「這瓶拿來滷肉很好吃」。

翻攝 自我愛全聯-好物老實説FB

原PO在臉書《我愛全聯-好物老實説》寫道，日前伊瑪一大早跟她要1000元與阿公去全聯購物，過一陣子後，伊瑪推著阿公回到家，帶了一箱6瓶紅金醬油和薄鹽黑金醬油，接著伊瑪從中間抽出一瓶說道「台台(太太)這瓶給我喔，我之後回去印尼要帶這瓶回去」，還告訴原PO醬油一瓶350，買三送三一共1050元，「我有出50塊，所以這瓶是我的」，讓原PO哭笑不得「伊瑪…你不是二年後才要回去嗎？那麼急幹嘛？」

原PO表示，伊瑪實在太喜歡紅金醬油了，直接加醬油拌飯就好吃，一點也不死鹹，網友們看完也笑說「伊瑪好可愛，害我也好想買」、「伊瑪買到出師了」、「也太愛黑豆桑了，說真的……這瓶滷肉真的很好吃」、「可2年後才要回去，真的太久了」、「因為伊瑪的推薦，我媽也去買了各兩瓶回家！」

(中時新聞網)