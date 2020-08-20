宜蘭縣五十二甲濕地權益促進會會長邱錫奎等人20日舉行記者會，直接挑戰環團日前對濕地地主所提出的種種指控，並表示將成立「監督環團聯盟」，要打破過去總是「環團說了算」的不合理及不公平局面。

廣達300公頃、列為國家級重要溼地的宜蘭縣五十二甲溼地，因受限法令規定遲遲無法開發使用，讓持有超過九成持份的地主相當不滿，並成立五十二甲濕地權益促進會，地主代表、促進會會長邱錫奎更遭環保團體質疑偷跑，在內政部審查通過「溼地保育利用計畫」之前，私自在濕地範圍內大興土木。

邱錫奎20日會同促進會副會長、常務監事等人舉行記者會，再度強調他們百分之百同意政府將300公頃的濕地範圍全部列為只能作為學術使用的「核心區」，但政府必須要辦理徵收以彌補地主們的損失。

邱錫奎坦承，包括溜滑梯、衛浴設備等遭到檢舉的部分施工確實屬於違規，至於農地違規做停車場則是不實指控，濕地範圍內的兩座停車場皆是工業用地，依法規原本就可設停車場，而環團另指控「違法佔用水利地」更是錯得離譜，事實是水利會佔用私人土地，並非地主佔用水利地，對於環團及部分媒體所做的不實指控，如果未更正、道歉，他將會提告。

對於環團提出的種種指控及批評，邱錫奎也正面迎戰，表示將成立「監督環保聯盟」，對於環團所說的問題如果是正確的，他們將給予鼓勵，但如果並非事實或立場偏頗，「監督環團聯盟」將會反向提出質疑。

邱錫奎更公開表示將辭去宜蘭縣政府顧問一職，他表示，他不要求受到放水的特別待遇，但也不希望被高標準檢視，就讓他與一般人一樣處理即可。

邱錫奎感慨地說，他投資了超過4000萬元在五十二甲濕地生態農場上，如果真的像環團所指控的以賺錢為目的，他將這筆錢投資在其他的建築方面，早就可以回收並且賺得更多，又何必自己下田當農夫經營生態農場，只因為他覺得讓五十二甲濕地發揮應有的土地價值，既可以發展農村經濟，也可避免地主與政府對立，達到生態、生產、生活「三生共榮」的和諧，他有心做事，卻淪到如此下場，實在很傷心。

(中時 )