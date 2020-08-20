信錦(1582)跨足自動化設備領域，旗下信錦智動主推「組裝」與「研磨拋光」兩大應用主軸，針對中小企業，以租賃的方式，協助專業人員編程服務，並提供定期主動更新，設備升級等服務，大幅降低中小企業導入智慧製造的門檻及成本。

信錦公司近幾年加速進行產線自動化，以40餘年的生產製造經驗，在電子產品機構組裝件、動件、結構件、外觀件設計與製程上不斷地精進，並導入機器手臂與無人車的自動化應用，帶動公司獲利穩定成長，在累積相當成效後，開始對外推廣經過驗證的解決方案。

信錦表示，今年自動化展信錦主推兩大應用主軸，「組裝」與「研磨拋光」，在產業裡，「組裝」消耗掉大量的人力，機器人自動化能夠協助人員做產能提升，達到省人化的目標。而「研磨拋光」則是標準的3K行業，骯髒/ 危險/ 辛苦，急需機器人自動化與周邊的協助，作到省力省時。在組裝與研磨拋光應用下的配套，視覺輔助的上下料，省力的物流與無人搬運車，各工站資訊的串接與資料收集，由工站串接成模組線體，再組成完整的自動化場域，可以循序漸進，無需一次性的大筆投資，是中小企業的最佳自動化導入模式。

值得一提的是，信錦跳脫銷售硬體設備的思維，以租賃的方式，針對中小企業，以租賃的方式，協助專業人員編程服務，並提供定期主動更新，設備升級等服務，大幅降低中小企業導入智慧製造的門檻及成本。

受惠於遠距辦公、數位學習及電競遊戲趨勢帶動客戶回補庫存拉貨需求，信錦上半年合併營收為44億元，年增6%，營業毛利為11.89億元，合併毛利率為27.04%，年增2.35個百分比，營業淨利率為16.5%，年增3.1個百分比，稅前盈餘為7.9億元，較去年同期成長28%，稅後盈餘為4.97億元，為歷年同期新高，每股盈餘為4.02元。

受到客戶去化庫存影響，信錦7月合併營收7.72億元，月減4.45%，不過隨著客戶庫存去化結束，信錦營收可望自8月起回升；信錦表示，第4季業績可望比第3季好，若匯率能維持穩定，下半年獲利有機會與上半年相近，全年獲利可望挑戰上市以來新高。

(時報資訊)