今年七夕情人節是8月25日，大稻埕情人節將於本周六登場，在大稻埕延平河濱公園3號到5號水門間將施放480秒「愛你愛你」煙火秀。國光客運表示，邀請北台灣民眾搭乘戀愛巴士觀賞煙火，21日、22日兩天，情侶與夫妻檔可持票根或搭乘記錄，兌換巴士造型瓶裝水兩瓶。

國光客運北自基隆宜蘭、南達新竹，擁有近30條營運路線，以台北為終點站，車程時間都在2小時內，抵達國光客運台北新站或台北轉運站後，煙火施放點就在步行可達腳程範圍，不用自駕找停車位，主辦單位也一再提醒籲搭乘大眾運輸工具前往現場。

國光客運特別為情侶與夫妻檔準備甜蜜小禮物，周五及周六兩天，只要以台北為目的地，即可持票根或搭乘記錄前往國光客運台北新站售票櫃臺兌換兩瓶巴士造型瓶裝水。

國光客運市場規劃課副理陳珮瑜說，民眾可搭乘客運來趟七夕「台北一日小旅行」，上午抵達後先前往新開幕的「台灣博物館鐵道部園區」，內有鐵道動態模型展區等五大展區；大稻埕老街與市集或捷運中山站至雙連站間打鐵街廊道，則是年輕情侶最愛的文青熱門打卡景點。

陳佩瑜說，旅客抵達台北市區後無需再藉助其他交通工具，即可以客運車站為中心點輻射至煙火施放地、鐵道博物館、大稻埕以及赤峰街等景點，十分方便。

(中時 )