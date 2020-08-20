蔡英文總統今天表示，為了挺勞工、挺企業，政府推出史上最大規模1兆500億元的紓困振興方案，後續也要推動「紓困3.0」，逐步落實2100億元的特別預算及6兆元的擴大投資，讓國內的景氣回升。

國際青年商會中華民國總會第68屆重要幹部今天由內政部次長陳宗彥陪同，前來總統府拜會總統，蔡英文表示，振興三倍券上路一個多月來，有許多店家紛紛推出優惠，再加上國旅補助方案，觀光市場已經開始回溫。她希望國人都能多出遊、多消費，一起來拚經濟，也期盼青商會的夥伴在振興經濟上給予政府更多的支持與幫忙。

她提到，政府為了挺勞工、挺企業，後續也要推動「紓困3.0」，逐步落實2,100億元的特別預算，以及6兆元的擴大投資，青商會的夥伴都是政府跟業界的重要橋梁，也希望大家持續反映業界意見，讓政策可以推動得更周全。

談及台灣的國際參與，她相信大家都有感受到，這半年多來，台灣因為防疫的表現，受到國際社會的高度關注，也跟許多國家有了更緊密的合作交流。她知道青商會很努力讓世界看見台灣。希望大家的付出都能開花結果。「我們一起努力，讓台灣持續走向世界」。

(中時 )