國民黨立委陳玉珍原訂今（20）日要到東沙島考察，但在出發前夕，卻遭國防部以作業不及為由駁回，陳玉珍質疑「中間有看不到的手，彷彿有無形因素參雜其中」，並指出，藍委不能去東沙島，但過去民進黨立委卻在軍機上將島上戰備設施攝影外傳。

陳玉珍昨日受訪表示，立法院內政委員會收到公文指出，考量區域情勢影響，以及地屬重要軍事管制區戰備安全等，建請改以機密考察方式進行，但有關申請考察時間急迫作業不及，無法如期完成審查及完備作業程序。

對此，陳玉珍指出，過去赴東沙島考察都是在出發前6天發公文，在臉書痛批「民進黨政府不想讓國民黨立委去東沙考察就直說，不要一方面假機密之名來杯葛考察，另方面又放假消息，刻意抹黑，醜化考察的正當性。」

今日陳玉珍再PO文表示，107年5月18日，共軍轟6K在南海起降，同日外交及國防委員會王召委（王定宇），以「因應中共在南海武力擴張，考察東沙島及慰勞官兵」為由發文考察東沙，並在5月24日登上東沙島考察之時，在軍機上將東沙島的島嶼地形及島上軍事設施拍照，錄影上傳到臉書公告天下，反觀如今藍委要上島考察卻被誣指要上島添亂、洩露軍機，「在抹黑藍委之前，先回頭看看自己做過什麼？」

陳玉珍貼出《要塞堡壘地帶法》第4條，第一區內之禁止及限制事項：非受有國防部之特別命令，不得為測量、攝影、描繪、記述及其他關於軍事上之偵察事項。

(中時新聞網)