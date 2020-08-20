自新冠疫情在美爆發以來，川普政府飽受抨擊，不過挺川普的陰謀論右派團體「匿名者Q」也在期間崛起，在美國愈來愈受歡迎，並堅信美國遭「深層政府」掌控下，川普才是美國的救世主。雖然聯邦調查局早已點名此類陰謀論團體釀成極端主義，但川普仍公開表示「他們是愛國者」，引發爭議。

雖然支持川普的右派陰謀論團體「匿名者Q」被點名恐引起極端暴力與分裂主義，但仍獲得總統川普力挺，並稱其為愛國者。

據英國廣播公司（BBC）報導，「匿名者Q」（QAnon）是一個自新冠疫情全球大流行以來愈來愈受到歡迎的陰謀論組織，他們相信有一批戀童癖者在幕後統治美國，這些幕後統治者組成的「深層政府」（deep state）成員是來自媒體、好萊塢與所有政客，而只有川普才能阻止他們。

President Trump PRAISES Qanon supporters: "I've heard these are people that love our country." https://t.co/35laV6EwHP pic.twitter.com/1KtXImd1YZ — The Hill (@thehill) August 20, 2020

不過據《每日郵報》報導指出，此類陰謀論信仰團體不僅早就被美國聯邦調查局盯上，稱其恐導致個人與團體轉為極端主義份子，甚至發起暴力行為，而臉書與推特等多個社群媒體也關注管控匿名者Q的社群。

然而，川普仍在19日的白宮記者會上被問到匿名者Q一事時，仍公開讚揚他們，並表示他雖然不太熟悉該組織活動，但他相信其信徒是愛國者。川普說，這些人不喜歡看到當前波特蘭與芝加哥與其他們美國城市或州所正在發生的一切，但他曾聽過匿名者Q是深愛國家的人，他們就是不想看到現在發生的一切；「我不清楚他們，但我確實知道他們支持我」。

而在媒體向他解釋「匿名者Q」是一群陰謀論團體，並擁戴川普與其盟友合力將暗中控制全球菁英們的地下組織網曝光並予以打擊，川普對此表示他從未聽過，「但難道這會是壞事，而不是好事嗎？如果我能拯救世界脫離這個問題，我會去做，我也願意投身而入」。

不過，社群網站臉書於19日宣布已刪除近800個「匿名者Q」群組，原因是這些群組的貼文鼓勵暴力，顯示出使用武器的意圖，或者吸引了具有暴力行為傾向的粉絲。

(中時新聞網)