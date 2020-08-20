弒母砍頭案現場成為空屋，鄰居多半不願談起此事。(呂筱蟬攝)

梁姓男子於2018年與母親爭吵後拿菜刀弒母，還將她的頭顱從12樓住處往下扔，高等法院20日二審改判梁無罪，還罕見「責付」給桃園市衛生局，鄰居聽聞殺人凶手竟然可以無罪回家大感不可思議，憂心社區往後多了一顆不定時炸彈。

梁姓兇嫌當年與媽媽居住在桃園中壢區一處國宅，過去他曾有恐嚇取財、詐欺前科紀錄，不僅當詐騙集團車手頭，還曾開毒趴遭警方鎖定，驚悚弒母案發生後，附近鄰居對於此事根本不願意再想起。鄰居說，命案發生後梁家並沒有出售，也沒有人居住成為空屋，因為太過害怕，梁家門口還被貼了三張符咒擋煞。

當地里長則說，梁家還有2位姊姊，並未住在案發地點，當年姊姊也曾經求助里辦公處協助找公司清理案發現場家具，家屬非常低調，不想讓人得知身分及其住處，看了新聞知道梁姓兇嫌可能會回家，要求政府不應該把問題丟回給社區。

記者走訪案發現場，還有民眾約了房仲要買兇宅同一棟社區，得知驚悚殺人凶手可能會回家，搖頭直說「不敢買了」。該民眾說，知道有這起凶案，房仲也有老實說該社區有凶宅，本來考慮因為市價低於周遭房價仍有意願購買，如今當庭釋放，完全不會再考慮了。

(中時 )