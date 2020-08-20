Bmw轎跑車車頭擦撞騎樓柱子，車頭嚴重毀損、安全氣囊全數爆開，現場一片凌亂。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

暑假期間，3名青少年20日上午共乘1部BMW轎跑車，行經台中市北區1處路口轉彎，疑過彎後抓直失準，衝進路邊1棟透天厝騎樓，發生巨大聲響，住戶嚇到跑出查看報警，3名男女搖搖晃晃下車，因車頭擦撞騎樓柱子，車頭嚴重毀損、安全氣囊全數爆開，現場一片凌亂，疑肇事駕駛的17歲少年說，車子是借來的，釀成大禍，後續不知該如何賠償。

據了解，無照17歲吳姓少年當時駕駛白色BMW轎跑車，搭載潘姓友人及1名女子沿梅川西路右轉太原路往山西路方向行駛，疑因過彎時，未減速、打滑失控，整部車竟衝進路旁的透天厝，猛撞騎樓柱子後停住，所幸未直衝民宅釀成大禍。

警方指出，白色BMW轎跑車內的17歲少年受擦挫傷，駕駛究竟是誰？少年友人和目擊者說法不同，必須要調查釐清才能確認車禍主因。遭波及的民宅屋主說，自己差點被撞死。，屋主妻子說，當時在騎樓才洗完衣服，還好早了約10秒進屋，否則後果不堪設想。

受害屋主指出，因聽到門口傳來「吱」汽車急剎與「碰」撞擊聲，嚇了一大跳，還好當時屋外沒有人，否則後果不堪設想，警方通知3人到警局作筆錄，經警方酒測後酒測為零，車禍肇事原因仍待調查釐清。

(中時 )