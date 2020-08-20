情侶交往到一個階段，難免會發生性關係，婦產科醫師李偉浩在節目上分享，24歲女子初體驗後，下面撕裂、血流不止，醫師檢查驚覺「傷口不對勁」，支開男友一問才知，女子曾做過處女膜成形術，但在恢復期滿前就發生性行為，才導致慘痛後果。

婦產科醫師李偉浩在節目《醫師好辣》上分享，24歲的女性初次發生性行為，私密處竟撕裂、血流不止，在男友陪同下至急診室就醫。一般來說，初次性行為，女性私密處的撕裂不會很誇張，但這位女患者卻裂的很深，傷口看起來也很奇怪。

李偉浩感覺事情不對勁，便支開男友，邊檢查邊詢問女子：「是否做過什麼手術？」而女子也坦承曾做「處女膜成形術」，因為現任男友是多金帥氣的小開，希望能與男友一直在一起，又不確定對方是否有處女情結，為呈現自己最完美的狀態，就決心要動手術，同時要求私密處縮緊。

李偉浩指出，這種手術一般都有個恢復期，但男友在恢復期前就要求發生關係，女子也不好意思拒絕，硬著頭皮上了，結果真的像是初次性行為一樣出血了，但她的傷口卻非常痛，整個裂開。

李偉浩表示，女子也懇求她別將實情告訴男友，因此最後只好說：「可能第一次發生關係太劇烈了，而且你的大小可能不太合適，所以有撐裂的狀況」。而男友聽了也暗中高興，最後也不再多問。

李偉浩也補充，最後也告訴兩人，女子的傷口須做縫補手術，才可以止血，否則血會一直流，而傷口也不會好看。

(中時新聞網)