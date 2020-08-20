台商回流擴廠，帶動全台工業地產熱絡，據信義全球資產統計，自2018年以來全台上市櫃公司已有近200件工業地產交易，其中桃園有61件占逾三成為最大宗，而桃園則以中壢工業區有十件為各區中最搶手，包括高力、晟銘電、大山等公司今年均有購入中壢工業區工業地產。

中美貿易戰加上疫情帶動全球產業供應鏈轉移，多家電子科技大廠陸續回台擴廠，其中台達電自2018年大舉回台投資，已在中壢工業區投資46億元購入二筆廠房及一筆土地，伺服器機殼廠晟銘電日前也以4.1億元買下中壢工業區廠房，就是為了分散生產鏈，所以將部分產能遷回台灣擴廠生產。

根據信義全球資產統計，自2018年起，桃園地區即有超過60件的上市櫃公司工業地產交易，各行政區中，中壢區以10件最多，楊梅、觀音、龜山均各有9件次之，蘆竹、平鎮則各有7件。

其中，中壢工業區近年上市櫃公司工業地產總交易規模即達87.7億元，除了台達電合計投入46億元手筆最大外，去年底華新科也投入了11.4億元購地計劃興建總部，除土地外，廠辦需求也強勁，憶聲也宣布將在中壢工業區興建兩棟廠辦，完工後將能提供萬坪以上的廠辦空間。

信義全球資產總經理柯宏安指出，從上市櫃公司法人大型交易統計，桃園工業地產近年交易件數均居全台之冠，交通方便、產業聚落完善的桃園已是傳產、高科技、汽車、生技、化工、物流等產業設廠的首選之地。最搶手的中壢工業區土地平均行情，從2015年每坪近25萬元，到今年每坪已逼近30萬元。

柯宏安表示，台灣防疫的實力讓全世界刮目相看，帶動一波台商產業回流，也吸引歐美國際大廠開始考慮遷移供應鏈，目前就有不少有訂單在手、擴廠需求的買方正積極尋地。

(工商 )