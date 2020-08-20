桃園一男子被控吸毒後，竟持菜刀亂砍親生母親37刀，並剁下頭部，還把頭顱從12樓陽台丟下。一審該男子被判無期徒刑，但沒想到今天高等法院竟判決大逆轉，宣判無罪。這個判決結果，引發社會輿論議論，國民黨立委葉毓蘭也痛心表示，把母親頭顱砍下，這個精神病不是裝的！

桃園梁姓男子2018年10月和母親發生衝突，竟持菜刀、開山刀狂砍母親37刀、刀刀見骨，甚至狠心剁她頭顱、斷手掌分屍，還把頭顱從12樓陽台丟下，被依家暴殺害直系尊親屬罪起訴，桃園地院認為他因吸毒致精神障礙減刑判無期徒刑；但今天二審判決出爐大逆轉，台灣高等法院認為，他在當下因吸毒而沒有辨識能力改判無罪，且因現在他的身體狀況沒有監護的必要，指示責付給桃園市衛生局。全案仍可上訴。

看到這個判決結果，葉毓蘭今在臉書直言，砍下母親頭顱從12樓丟下，這個精神病絕對不是裝的。葉毓蘭更痛心表示，現在的法律，只能判嫌犯免罰（刑），我們的修法緩不濟急，法務部、衛福部能不能加把勁？至少要有精神病院，要讓這個驚世孽子有地方可以收容、可以治療吧？

為免悲劇一再發生，葉毓蘭表示，她已經提案修正刑事訴訟法第316條：有鑑於精神異常或心神喪失之人犯罪案件頻傳，惟現行羈押制度對於前揭精神異常或心神喪失之人於程序上於有疏漏，為避免危害公共秩序與保護民眾安全，於刑事訴訟法修訂經醫療單位評估後有強制就醫之必要，法院得裁定強制就醫。

葉毓蘭也同時提案修正刑法第87條：主張精神障礙或其他心智缺陷具有其不確定性，其改善與治療具專業性，故成效更應以實際處遇情形判斷之，不宜交由法院事先預判，故改以司法精神病院對受監護者專業鑑定後，方得提出免除處分之執行。

(中時新聞網)