梁姓男子殺母，還砍下頭顱，一審判無期徒刑，二審卻改判無罪，主要是因台大醫院鑑定結果，梁男因吸食安非他命後，已無辨識能力，依刑法19條必須判決無罪。

據了解，梁男平時與母親感情很好，犯下這起逆倫案件導因吸食毒品，而高院法官也有考量他再犯問題，基於火車殺警案後的司法協調會內容，請專業的衛生單位及人員協助他進行醫療及戒制問題。

(中時 )