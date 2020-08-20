逆子砍母頭顱無罪 判決理由曝光 13:182020/08/20 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園逆子砍殺母親，案情大逆轉。(圖／中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 梁姓男子殺母，還砍下頭顱，一審判無期徒刑，二審卻改判無罪，主要是因台大醫院鑑定結果，梁男因吸食安非他命後，已無辨識能力，依刑法19條必須判決無罪。 據了解，梁男平時與母親感情很好，犯下這起逆倫案件導因吸食毒品，而高院法官也有考量他再犯問題，基於火車殺警案後的司法協調會內容，請專業的衛生單位及人員協助他進行醫療及戒制問題。 (中時 ) #判決 #逆子 #弒母 也許您會感興趣 推薦閱讀 平價Apple Watch SE傳最快9月發表 重點規格曝光 10:412020/08/20 科技 街口託付寶拒沙盒 難就地合法 04:102020/08/20 金融．稅務 《傳產》打到骨折 這建案降額可再買一戶豪宅 11:252020/08/20 財經 姜至奐性侵案逆轉新影片曝光 受害女僅穿內褲參觀豪宅 12:582020/08/19 娛樂 華碩ZenFone 7續用翻轉鏡頭 螢幕與相機規格提前曝光 10:142020/08/20 科技 恬娃爆戀小20歲嫩男認超「性福」 新歡身分、求愛過程曝光 09:192020/08/20 娛樂 五月天女粉絲遇假新加坡心理醫師 慘被騙上床多次告不成 16:532020/08/19 社會 了解對方的「一致性」 09:002020/08/20 生活 基本工資微調 工商團體：含淚接受 04:102020/08/19 財經要聞 宏福掏空案2度大逆轉 北市議員陳政忠無罪遭撤銷 16:512020/08/19 社會 社會熱門新聞 瘋砍母親37刀頭顱扔下12樓 桃園男二審大逆轉無罪 - 社會 關起來當性奴 美女主管泣訴遭男教授騙財騙色 科大與教授回應了 - 社會 素食女超市採購驚訝：好大的香菇頭 女網友讚賞：香腸令人好興奮 - 社會 嫩空姐與機師談戀愛拍裸照 分手後「不給睡」無碼照被看光 - 社會 工運大老賴萬枝性侵女秘書竟怪「妳長太漂亮」判3年2月定讞 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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