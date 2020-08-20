前年梁崇銘晚上吸毒後因精神不濟，拿開山刀、菜刀及西瓜刀猛砍67歲的母親，接著將砍下的頭丟到樓下。爾後鄰居在社區中庭看到人頭後隨即報警。一審時遭判無期徒刑，高院20日宣判，梁崇銘因吸毒無行為辨識能力，改判無罪，並責付桃園市衛生局。

一審認為，梁崇銘砍殺生母的手段極兇殘，且自國中時就有偏差行為，又曾涉及詐欺、恐嚇等案。由於適用於刑法19條「精神障礙」減刑，桃院依殺直系血親尊親屬罪判梁崇銘無期徒刑，並褫奪公權終身。

高院二審時，委請台大醫院對梁崇銘鑑定，同時根據桃園療養院、法醫研究所等單位的鑑定報告，認定梁崇銘行為時的辨識能力受到毒品影響，合議庭認為他因吸毒失去行為辨識能力，故改判無罪，並責付桃園市政府衛生局。

衛生局回應，將連同相關局處20日一同前往台北高等法院將梁崇銘接回，並先將梁崇銘送至衛生醫療院所接受專業的醫療評估，後續再依狀況做妥適處理。

對於轉介精神個案的流程，衛生局副局長陳麗娟表示，會派員按衛生福利部精神個案收案標準，評估個案之診斷碼及其精神狀態是否符合收案，如果符合將由公衛護理師收案管理，將會依據該個案的級數進行關懷訪視，建立關係並依個案狀況提供妥適之照護。例如提升個案病識感、穩定就醫及規則服藥必要時提供相關資源之連結等等，使個案得以獲得合適之相關精神照護。

(中時 )