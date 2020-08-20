55歲香港女星雪梨（本名：嚴慧明）活躍於80年代，曾演出電視劇《千王之王》、《尋秦記》，有個同在演藝圈的親姊姊米雪。最近雪梨上好友苑瓊丹節目，大談未婚生子過往，回憶15歲時就遇上徐少強，天真無知一頭栽入戀愛，米雪還為了阻止兩人飛到泰國飯店叫兩人分手，但雪梨不肯，如今雪梨獨自扶養一子一女，還教兒子一定要懂得戴套，別搞出人命。

據《東網》報導，雪梨透露年輕時接拍徐少強投資的電影，因此和男方陷入熱戀，不管姊姊米雪怎麼反對也沒用，結果雪梨和徐少強意外懷孕，雪梨認：「我任性不想墮胎，為生子而放棄工作」，她一心以為找到能託付終身的良人，未料等生了二胎女兒後，她和徐少強感情生變分手，「當時難過了半個月，就回到亞視繼續工作」。

雪梨後來和一對兒女移居加拿大，她坦言年紀輕輕時當了媽媽根本不懂怎麼教小孩，因用錯打罵教育，對孩子很愧疚，但也意外地和孩子如朋友般無話不談，由於過去經驗，雪梨還特別提醒兒子「有性衝動時記得買個保險套」，有了經濟能力才能考慮生小孩，相當苦口婆心。

(中時新聞網)