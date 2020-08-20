民進黨北市議員簡舒培指出，關於聯開案涉嫌圖利廠商的移送案，北市府回覆她的公文內，僅有蓋上「台北市長柯文哲」的印章。（摘自簡舒培臉書／張穎齊台北傳真）

台北捷運信義安和站聯開案，柯市府遭議員簡舒培質疑圖利建商，本報獨家揭露今年初市長柯文哲將時任副市長的監委陳景峻移送法辦，柯更嗆是簡與陳在做民進黨內鬥。簡20日反擊，這劇本從頭到尾都是柯市府高層所放出來，批柯想模糊施政無能、民眾黨敗選等焦點，藉監委案打擊蔡英文總統。

簡舒培表示，副市長黃珊珊曾到她辦公室跟她說，這案子確實非常怪，市府同仁居然有2封律師函，要解列建商開闢道路的責任，黃就說一定會移送，但她要求下但書，若沒移送，聯開的預算就不應該動支，市府後來回覆給她的公文提及今年1月7日已將整個案移送，至於移送了誰，她不知道。

簡說，市府給的公文上，完全沒提到有哪些承辦人和簽核的長官，但有一個人的章就是「柯文哲」，至於陳景峻這名字何時出現，是後來黃珊珊及副市長彭振聲、市府同仁到她辦公室，告訴她決行者是「陳景峻」，但她根本不曉得有沒有移送誰，自己怎可能去當放消息的人？

簡研判，此事應只有捷運局、建管處、政風處、府高層等4個單位會知悉，但既然不是屬於業務單位的捷運局、建管處，而政風處也應該不會去放這種消息，那是府高層，市府現在把罪過怪到她身上，認為她不該去質詢市府做不對的事，不該去質詢前市長郝龍斌要求開闢2條道路、到柯文哲只開1條的這件事。

「消費前部屬！」簡痛批，因「柯伯寡恩」聲量低，加上民眾黨高市長敗選、得票率僅4％，讓柯非常難堪，所以消費陳景峻來挽救聲量，也想要逃過前畜產公司總經理姚量議指控柯人事酬庸、魔鬼交易，逃避市政無能、荒謬又荒誕無稽的焦點，拿她與陳炒作內鬥。

簡說，陳當議員時，她只有國小，要操作也要有點邏輯，她們懸殊太多，柯要不要等睡飽點、腦筋好一點？別搞這種太瞎的劇本，這個劇本從頭到尾都是市府高層所放出來，可別把台灣人當白癡，所以令人懷疑是劍指小英總統，想讓大家認為小英總統提名的監委陳景峻是一個有問題的人。

簡批，若陳監委人事案真有問題，民眾黨立委怎不質詢？這案子最多資料就在北市府，怎在陳走馬上任才提出？她根本不曉得陳在此案有沒有涉不法，因她沒調查權，若真涉有不法，也是在北市當副市長，跟監委有何干係？別混淆視聽、模糊焦點。

(中時 )