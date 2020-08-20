明年是「2021自行車旅遊年」，行政院長蘇貞昌上午聽取交通部陳報「全台自行車道路網建置成果」報告，蘇揆表示，他最近會找機會騎著自行車，親自到各地視察、體驗，看看他14年前推動千里自行車道建設，經過這麼多年來是不是真的從無到有、從有到好。

交通部自2015年起，透過跨部會合作已與各地方政府共同建置完成約7500公里的自行車道。交通部今年則啟動4年16億元的「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，希望透過相關軟硬體設施的整備，優化自行車路網的安全性與友善性，並藉由國際化的賽事活動及行銷、帶動在地化的觀光產業發展。

蘇揆表示，台灣的經濟發展過程和腳踏車關係密不可分，許多人的兒時記憶，也一定有一台腳踏車，而他的成長經驗與年紀，剛好見證台灣腳踏車的演變與車業發展，他的工作甚至與腳踏車道的布建有關。他對腳踏車有很深的情感，更是一個熱愛自行車的人，「我念書時就以自行車代步，大學畢業還和弟弟騎著借來的自行車結伴環島、壯遊台灣」。

蘇揆回憶，上一次擔任行政院長時，他就推動「千里自行車道，萬里步道」，也宣布訂定5月5日為「台灣自行車日」，當時他還帶頭騎了5公里；比聯合國前年才訂定6月3日為「世界自行車日」，進步了10幾年。

蘇揆表示，一個喜歡騎自行車、重視自行車道建設的人擔任院長，相關部會自然也會跟著重視自行車路網建設；明年是「2021自行車旅遊年」，近期他也會找機會騎著自行車，親自到各地視察、體驗，看看他14年前推動千里自行車道建設，經過這麼多年來是不是真的從無到有、從有到好。

(中時 )