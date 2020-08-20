剛迎接30歲生日的Sandy吳姍儒近日公布一系列粉嫩美照，照片中她有著零瑕疵的好膚質，整張臉都在發亮。過去原本是一碰灰塵就大花臉的她，現在換新保養品竟完全不會，她開心表示：「人家說年紀越大，肌膚越容易出問題，但我剛好相反，我是越來越穩定，尤其最近工作爆忙常常到4點才睡，隔天早上又是8點的通告，化妝師完全看不出來我睡這麼少，還誇讚我的臉很亮又好上妝，內心覺得很得意。」她笑稱老爸吳宗憲以前還笑她是「老姊姊」，現在完全不敢。

被問到今年30歲生日，老爸吳宗憲有沒有送禮給她？她沒好氣說：「其實他已經很久沒送我禮物了，反而我問他有沒有覺得時間過好快，沒想到他竟然一直笑我是老姊姊，當下真的很想拿保養品砸他！」這次30歲生日，Sandy送給自己的禮物是去露營。

Sandy分享保養祕訣。（初時肌提供）

有「保養控」封號的Sandy坦言，自己真的一點也不擔心變老，反而很期待自己的30歲，「我的肌膚很難搞，之前常常使用低敏的產品還是大過敏，但也因此練就挑選保養品的精準眼光。」她認為保養品並不是越貴越好，反而成分溫和、天然的保養品，能夠給肌膚更好的滋養。

(中時 )