在網路自稱是「FBI」的鄧佳華，去年（2019）6月間與網紅星諠合作拍片，卻藉機環抱、襲胸，甚至還用下體頂她，事後她上法院提告鄧佳華性騷擾，台北地院審理期間他認罪，法官改以簡易判決處刑，判拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

除此之外，星諠還另外向鄧佳華民事求償索取80萬，今北院開庭，她一度落淚表示「這期間鄧佳華從來沒向她道歉，還不斷因為此事搏版面，最惡劣的是，還發起網路霸凌。」她說當初會同意與他合作拍片，完全是出於同情，真的很懊悔與他往來。

鄧佳華於去年6間在臉書發文表示，「星諠這是我人生中第一次摸女生的胸部，妳是第一個讓我摸胸的女生，謝謝妳願意獻身給我，當作是我的生日禮物」。星諠事後則是在個人IG發文反擊澄清，「根本沒有要給你摸，這麼什麼鬼發文，我不想原諒這麼瞎的人，丟臉」！

即使鄧佳華事後拍影片下跪道歉「釋出誠意」，自打5巴掌、接連說了3次對不起，但星諠仍對他提出告訴，控告他「未告知拍片內容，以拍片名義進行襲胸、頂下體等性騷擾行為，讓她相當不舒服」。

北院今日開庭，鄧佳華請求法院不公開審理，在庭訊結束後表示，開庭一切順利，除希望賠償金額能談低一點外，也希望可以分期賠償，目前從事物流工作。至於星諠目前已全面封鎖鄧佳華相關的消息來源，並表示當初只因看他沒朋友，很同情他，才會答應一起拍片。

(中時新聞網)