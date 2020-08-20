抓狂的王男曾拿鐵鍊揮舞嚇人。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

29歲王姓男子20日上午前往西門町屈臣氏，持已經用過的重複號碼牌買口罩，被其他排隊民眾當場發現，王與民眾發生口角，抓狂下竟從背包拿出1條鐵鍊揮舞，還對1民眾臉部噴潑樟腦油，警方獲報後循線將他制伏並帶回警局。

警方指出，20日上午10時30分左右，王男拿用過的號碼牌買口罩，被民眾發現向店家反應，並制止王表示：「用過的不能再買！」、「你不能這樣！」雙方理論時，王突然拿出1條鐵鍊亂甩，接著又拿出1瓶樟腦油噴灑民眾臉部。

萬華警方獲報到場時，發現男子已趁亂離去，經循線查訪，後來在中華路某店家內發現王男，當場將他制伏，王遭壓制時，還不斷大喊：「我的手好痛！」、「扭到了啦！」。

警方隨後將王帶回警局，王辯稱一切都是誤會，他不知號碼已使用過，全案被依違反社維法及傷害罪送辦。萬華分局呼籲民眾凡事要冷靜處理，以免因一時衝動而觸法、破財。

(中時 )