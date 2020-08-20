美國進一步限禁華為，銅箔基板廠—台光電(2383)認為，華為對公司營運沒有影響，由於第3季進入傳統旺季，台光電預估，第3季會更旺，日系外資也看好台光電營運，預估台光電第3季營收及毛利率將因新iPhone進一步成長，給予台光電「買進」評等，目標價為210元。

受惠於基礎建設網通類產品高速低信號損失材料及平板、筆電等手持式裝置HDI無鹵素環保材料等高階產品需求強勁，台光電今年上半年業績無畏新冠肺炎疫情表現亮眼，其中第2季合併毛利率26.59%，季增2.38個百分點，年增2.05個百分點，創下歷年同期新高，稅後盈餘為8.61億元，季增17.43%，年增28.04%，單季每股盈餘為2.69元，累計上半年稅後盈餘為15.94億元，每股盈餘為4.98元。

美國日前宣布進一步限縮華為新禁令，讓華為供應鏈雪上加霜，不過台光電重申，華為對公司營運沒有影響。

台光電積極介入高速低損耗的材料市場，去年即獲得全球前三大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案，台光電預估，2020年底此類高階材料的出貨成長率會大幅增長50%以上。

為因應客戶需求，台光電近幾年逐步擴建產能，除了昆山廠月產能135萬張，中山廠月產能95萬張，桃園/新竹廠月產能65萬張，今年第1季黃石廠已順利量產月產能30萬張，預計第3季底再增加月產能30萬張，預計到年底黃石廠會增加月產能60萬張，集團月產能將達到355萬張。

日系外資最新報告指出，由於台光電在高階智慧型手機市場處於領先地位，且已針對5G做好準備，可望受惠5G升級趨勢，加上公司在新數據中心及伺服器領域市佔率有斬獲，正面看待台光電，並預期台光電第3季營收及毛利率可望因新iPhone而季成長，給予台光電「買進」評等，目標價為210元。

(時報資訊)