美國新創公司OnwardMobility宣布與BlackBerry和鴻海（2317）集團旗下富智康（2038.HK）達成協議，將推出搭載實體鍵盤的5G BlackBerry Android智慧型手機，預計明年上半年在北美及歐洲上市銷售。此舉意味黑莓機重出江湖，搶攻商務應用5G手機需求商機。

根據三方達成協議條款，BlackBerry將授權OnwardMobility進行產品規畫及市場開發，設計開發BlackBerry 5G行動設備，並與富智康緊密合作在嚴格標準下設計製造，以確保零組件、設備和供應鏈完整性。

OnwardMobility指出，越來越多員工透過遠端處理關鍵數據及APP，面對網路攻擊的持續威脅，需要安全且功能豐富的5G智慧手機來提升工作效率。在選擇、部署、保護及管理設備時，也要求更好的工作科技體驗，因應最大化員工生產力的挑戰。

OnwardMobility執行長Peter Franklin表示，企業專業人員渴望能擁有不犧牲用戶體驗狀況的安全5G智慧型手機。黑莓手機向以保護通訊、隱私和數據聞名，在BlackBerry及富智康的奧援下，是推出新一代5G智慧型手機的難得契機。

BlackBerry董事長暨執行長John Chen表示，OnwardMobility將推出附實體鍵盤的黑莓5G智慧手機設備，將充分利用與品牌相同的高信任度和安全性，客戶透過新款BlackBerry 5G智慧手機，將能體驗企業和政府等級的安全性及行動效率。

富智康執行董事郭文義表示，作為OnwardMobility的獨家供應生產商，富智康將致力運用在設計、製造、零組件供應和物流管理方面的深厚專業知識，將新的BlackBerry 5G手機於市場銷售推廣。

(時報資訊)