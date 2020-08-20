家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧今（20）日表示，民眾或長者住院須自己聘僱看護，除了品質堪虞、家人負擔沉重，更有醫院感染管控風險升高、照服員人力效能不彰共四大危機，呼籲將看護費用納入健保，每年僅增188億健保支出，每人每天多付2～3元健保費，看護統一由醫院管理、調派，才能因應高齡社會趨勢。

家總今天和「婦女新知、台北市產業總工會、老人福利推動聯盟、台灣失智症協會」共同舉辦記者會，發起「爭取醫院全責照護」行動，呼籲合理調整保費，風險共擔，將醫院看護納入正軌招募、培訓及管理，才是「健保改革的有感亮點」。

陳景寧提到，目前住院自聘看護存在四大危機，包含：病患預後品質堪虞、家人負擔沉重、醫院感染管控風險升高、照服員人力效能不彰。常見一個病房三張床就聘僱了三位看護，看護全天候在場卻又非隨時在工作。我國專業照顧人力已不足，而費心培訓後的照服員又有許多流向醫院一對一看護，實不符合成本效益。

陳景寧進一步解釋，推動「全責照護」，是要讓民眾住院期間，不必自聘看護，由醫院招募、培訓及管理照顧服務員，包辦病患在醫療以外的清潔、進食、如廁等基本生活照顧工作。家總已在3月在行政院長照推動小組提出「合理調整健保費納入醫院看護管理案」，要求衛福部在110年全民健保費用協商應該提案討論。

根據家總推估，目前全國約有七萬多張急性病床，以平均滿床率七成計算，約為五萬張病床。若以一位照顧服務員負責四位病患、採三班制、每位照服員年薪50萬元推估，約每年全民健保保費調高188億元可支應，占全度7,500億元的全民健保年度經費不到3％，民眾可能每天約增加2至3元健保費，未來不用煩惱看護問題。

婦女新知秘書長周于萱說，醫院的照護是目前全民健保缺漏的一塊拼圖。2017年健保署統計，全年國人住院近340萬人次、平均每次住9.55天，看護費用是醫療帳單上找不到、醫院評鑑和管理項目中也沒有的項目，卻是最沉重的負擔。

周于萱說，術後等待復原期間，如果不是由病患的家人請假來當照顧者，就是自己花大錢請看護來照顧。大部分的人不可能一次連續請假請到10天，最後可能會變成家人為了相對短期的照顧工作，而離開長期穩定的職場，或是「患者的手術由健保給付，術後的照顧費用卻是手術費用的十倍以上」這類荒謬的情況。

北市產總理事長鄭雅慧表示，根據主計總處資料，2018年勞工薪資中位數為49萬元，意即月薪4萬以下勞工就佔了全體勞工50％。若勞工不幸需要住院並聘請看護，以每日看護費用2600元計算，月薪4萬元的勞工拿出全月薪水也只能請得起15天，遑論更低薪的底層勞工！勞工若住院，自己需請病假先扣半薪，請配偶照顧得請事假又扣全薪，一個家庭頓時損失3/4的收入；要是請一個月的看護，費用更相當於等於吃掉兩人全月薪水！

老盟副主任謝雅涵也認為，若沒有全責照護，家屬或老人就得花費一天24小時就高達2,200～2,400元左右高昂看護費，對許多長者而言，就產生了經濟安全的疑慮，倘若國家擔負照顧責任，發展全責照護，不但可降低老人的個別經濟負荷，也可使長者在醫院中有一個周全性的照護，減輕獨居與老老照顧的照顧與經濟壓力，也可降低更多老人因為家屬或外籍看護照顧上的不足或疏漏，而導致再次入院的情況產生。

(工商 )